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Elazığ'da bir şahıs inşaat halindeki 9 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
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Elazığ'da bir şahıs inşaat halindeki 9 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu

Elazığ'da psikolojik sorunları olan bir şahıs, ailevi nedenlerden dolayı inşaat halindeki 9 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Vatandaşlar durumu film gibi izlerken, bazıları ise canlı yayın yaptı. Polis ve itfaiye ekipleri şahsı ikna etmek için çalışmalar yaptı. Bir saat süren çalışmaların ardından şahıs ikna edilerek aşağı indirildi ve karakola götürüldü.

Elazığ\'da bir şahıs inşaat halindeki 9 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu
05.01.2024 - 16:59,
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Elazığ'da bir şahıs inşaat halindeki 9 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Bu sırada inşaat işçileri çalışmaya devam ederken diğer yandan da vatandaşlar durumu film gibi izledi. Bazı vatandaşlar telefonla canlı yayın bile yaptı.

Olay, merkez Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen H.A. (40) ailevi nedenlerden dolayı inşaat halindeki 9 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Elinde bıçakla çatıda şahsı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. Polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri binanın altında şişme branda açarak şahsın atlamasına karşı tedbir aldı. Bu sırada onlarca kişi, olayı film gibi izlerken, bazıları ise cep telefonu görüntü çekip, sosyal medyada canlı yayın yaptı. Yine şahsın çatıda olduğu sırada 7. kattaki işçilerin çalışmaya devam etmesi dikkat çekti.

Bir saat süren çalışmaların ardından ikna edilerek aşağı indirilen şahıs, polis otosuna bindirilerek ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Hürriyet, Elazığ, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da bir şahıs inşaat halindeki 9 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu - Son Dakika


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