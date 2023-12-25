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Elazığ'da itfaiye ekipleri güvercini kurtardı - Son Dakika
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Elazığ'da itfaiye ekipleri güvercini kurtardı

Elazığ'ın Yeni Mahalle'sinde apartman boşluğuna düşen güvercini çıkaramayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek güvercini kurtardı. Hayvan doğal ortamına bırakılırken, vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.

Elazığ\'da itfaiye ekipleri güvercini kurtardı
25.12.2023 - 17:24,
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Elazığ'da apartman boşluğuna düşen güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Yeni Mahalle'de meydana geldi. Apartman boşluğuna güvercinin düştüğünü ve çıkamadığını fark eden vatandaşların çabası yanıt vermeyince durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, apartman boşluğuna sıkışan güvercini bulunduğu yerden çıkardı. Hayvan daha sonra doğal ortamına bırakılırken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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