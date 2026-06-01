Elazığ\'da itfaiye personellerine elektrikli araç yangınlarına müdahale eğitimi

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeline yönelik, elektrikli araç yangınlarına müdahale eğitimi verildi.

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, kurum içi ve kurum dışı eğitim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından itfaiye eğitim merkezinde, elektrikli araç yangınına müdahalenin nasıl olması gerektiği ve nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda personele yönelik uzman eğitmenler tarafından 'Elektrikli araç yangınlarına müdahale' eğitimi verildi. Eğitim kapsamında ilk olarak yangın anında doğru müdahale teknikleri ve yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı hakkında teorik bilgiler aktarıldı. Eğitimin ikinci aşamasında ise elektrikli araç yangınlarında kullanılan yangın sınırlama battaniyesinin kullanımına ilişkin tatbikat gerçekleştirildi. Elektrikli araç yangın güvenliği konusunda farkındalığın artırılmasının hedeflendiği eğitim programı personel tarafından dikkatle takip edildi. Öte yandan katılımcılara trafik kazalarında yaralı kurtarma ve ekipman kullanımına dair de teorik ve uygulamalı bilgilendirmelerde aktarıldı.

Eğitim sonrası değerlendirmelerde bulunan Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürü Ahmet Fatih Yücel, "Günümüzde hızla yaygınlaşan elektrikli araç kullanımına paralel olarak Elazığ Belediyesi itfaiye ekiplerinin de gelişen teknoloji ışığında yenileniyor. Batarya yangınları geleneksel yöntemler ile maalesef söndürülemiyor. Uluslararası yangın otoritelerinin güncel olarak tavsiye etmiş olduğu en hızlı ve efektif çözüm yangın sınırlama battaniyesidir. Elektrikli araç yangınları fosil yakıtlı araç yangınlarından çok daha farklı olduğu için özel ekipmanlar ve teknikler ile müdahale edilmesi gerekiyor. İtfaiye müdürlüğümüz envanterine eklenen elektrikli araç yangın sınırlama battaniyesi kullanımına ilişkin düzenlenen eğitim programı ile ekiplerimizin bu alanda da etkinliğini artırmış olduk. Hızla artan elektrikli araç ve şarj istasyonu sayısını göz önünde bulundurarak İtfaiye personelinin bu konuda yetkin hale gelmesi için eğitim ve tatbikat programlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ