Elazığ'da İzinsiz Havai Fişek Cezası - Son Dakika
Elazığ'da İzinsiz Havai Fişek Cezası

19.08.2025 20:58
Elazığ'da izinsiz havai fişek patlatan kişiye ve satan işletmeye toplam 5.906 TL ceza kesildi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, gece saatlerinde izinsiz havai fişek patlatan ve havai fişeği satan işletmeye idari para cezası kesildiğini bildirdi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu,sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamu huzurunu bozan, vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye atan hiçbir eyleme asla müsamaha gösterilmeyecektir.İlimizde, 19.08.2025 tarihinde gece 01: 30 civarında izinsiz olarak havai fişek patlatıldığı yönünde ihbarlar üzerine kolluk kuvvetlerimizce derhal gerekli çalışmalar başlatılmış olup,İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapılan araştırmalar neticesinde, olayı gerçekleştiren F.B. isimli yaşı küçük şahıs tespit edilerek gerekli işlemler yapılmıştır. Valiliğimizin internet sitesinde 21.07.2025 tarihli duyuru ile kamuoyuna tebliğ edilen Orman Yangınlarının Önlenmesi Hakkında Komisyonun 01.07.2025 tarih ve 2025/2 sayılı Ek Kararı hükümleri doğrultusunda, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun Emre Aykırı Davranış başlıklı 32. Maddesi gereğince ilgili şahıs hakkında 2.953,00 TL idari para cezası tatbik edilmiştir. Şahsın söz konusu havai fişekleri, ilimiz Nailbey Mahallesi'nde bulunan bir işyerinden temin ettiği tespit edilmiş olup, işyeri işleticisi M.F. isimli şahsa da aynı yasal düzenleme doğrultusunda 2.953,00 TL idari para cezası uygulanmıştır.Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 7/24 görev başında olan güvenlik güçlerimiz, benzer olayların önlenmesi adına çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir"dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Kamu, Son Dakika

20:53
Adalet Bakanlığı, “İBB borsası“ iddialarına adı karışan avukat Mücahit Birinci için soruşturma izni verdi
Adalet Bakanlığı, "İBB borsası" iddialarına adı karışan avukat Mücahit Birinci için soruşturma izni verdi
19:53
İşte Putin’in telefonda Trump’a yaptığı teklif Zelenski anında reddetmiş
İşte Putin'in telefonda Trump'a yaptığı teklif! Zelenski anında reddetmiş
