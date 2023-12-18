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Elazığ'da jandarma ekipleri bin 781 vatandaşa KADES hakkında bilgi verdi - Son Dakika
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Elazığ'da jandarma ekipleri bin 781 vatandaşa KADES hakkında bilgi verdi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, 845 erkek ve 936 kadına KADES'in önemi anlatılarak broşür dağıttı. Ekipler aynı zamanda okullarda öğrencilerle birlikte çizgi film izledi ve çeşitli hediyeler verdi.

Elazığ\'da jandarma ekipleri bin 781 vatandaşa KADES hakkında bilgi verdi
18.12.2023 - 11:16,
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Elazığ'da jandarma ekipleri bin 781 vatandaşa Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, 845 erkek ve 936 kadına KADES'in önemi anlatılarak broşür dağıttı. Ekipler aynı zamanda okullarda öğrencilerle birlikte çizgi film izledi ve çeşitli hediyeler verdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Jandarma, Elazığ, KADES, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da jandarma ekipleri bin 781 vatandaşa KADES hakkında bilgi verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da jandarma ekipleri bin 781 vatandaşa KADES hakkında bilgi verdi - Son Dakika
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