Elazığ\'da jandarma ekipleri kaçak makaron ve tütün ele geçirdi

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Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, kaçak 130 bin 270 makaron ve 280 kilo tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, bölgede huzur ve güvenin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, T.Z.C. ve G.A.'nın kaçak tütün sattığı bilgisine ulaşıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce şüphelilerin işyerlerine eşzamanlı operasyon yapıldı. Operasyon neticesinde 130 bin 270 makaron ve 280 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ