Elazığ\'da kadının çatıya tedbirsiz çıkıp halı serme anları kameraya yansıdı

Elazığ'da bir kadın, binanın çatısına herhangi bir tedbir almadan çıkarak halı serdi. Görenlerin yüreklerini ağzına getiren olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Mustafapaşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir kadın, yıkadığı halıları binanın çatı kısmına serdi. Herhangi bir tedbir almadan canını hiçe sayan kadının rahat tavırları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.