Elazığ'da kafasına parke taşı vurarak genci öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da kafasına parke taşı vurarak genci öldüren şüpheli tutuklandı

Elazığ\'da kafasına parke taşı vurarak genci öldüren şüpheli tutuklandı

Elazığ'ın merkezinde yaşanan olayda, bir tartışma sonucunda 27 yaşındaki genç kafasına parke taşıyla vurularak öldürüldü. Şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

10.07.2024 13:00
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Elazığ'da kafasına parke taşı vurarak 27 yaşındaki genci öldüren şüpheli, tutuklandı.

Olay, önceki gün merkeze bağlı Yıldızbağları Mahallesi Pancarlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.E. ve Yunus Taş arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Taş öldürüldü. Emniyetten yapılan açıklamada, şahsın tabancayla değil kafasına parke taşı vurularak öldürüldüğü bildirildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, Taş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli D.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da kafasına parke taşı vurarak genci öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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