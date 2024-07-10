Elazığ\'da kafasına parke taşı vurarak genci öldüren şüpheli tutuklandı

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Elazığ'da kafasına parke taşı vurarak 27 yaşındaki genci öldüren şüpheli, tutuklandı.

Olay, önceki gün merkeze bağlı Yıldızbağları Mahallesi Pancarlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.E. ve Yunus Taş arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Taş öldürüldü. Emniyetten yapılan açıklamada, şahsın tabancayla değil kafasına parke taşı vurularak öldürüldüğü bildirildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, Taş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli D.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ