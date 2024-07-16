Elazığ'da kamyon alev alev yandı - Son Dakika
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Elazığ'da kamyon alev alev yandı

Elazığ-Malatya karayolu kapılara mevkiinde seyir halinde olan bir kamyon, aniden alev aldı. Sürücü kamyonu güvenli bir noktaya park ederek araçtan indi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü ancak kamyon kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

16.07.2024 20:27
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Elazığ'da kamyon alev alev yandı

ELAZIĞ - Elazığ'da alev alev yanan kamyon, kullanılmaz hale geldi.

Olay, Elazığ- Malatya karayolu kapılara mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyon, bir anda alev aldı. Durumu fark eden sürücü kamyonu güvenli noktaya park ederek, araçtan indi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürken, kamyon kullanılamaz hale geldi.

O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Ekipler, yangının çıkış sebebinin öğrenilmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da kamyon alev alev yandı - Son Dakika

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