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Elazığ'da Kar Kazası: 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da Kar Kazası: 5 Kişi Yaralandı

Elazığ-Diyarbakır karayolunun 22. kilometresinde kar yağışının etkisiyle meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 5 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastanelerde tedavi altına alındı.

Elazığ\'da Kar Kazası: 5 Kişi Yaralandı
27.01.2024 - 14:08,
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Kar yağışının etkili olduğu Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolunun 22. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B. idaresindeki 27 PL 746 plakalı otomobil otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, 5 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinden kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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