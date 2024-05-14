Elazığ'da kaybolan ve 8 gün sonra Anneler Gününde toprağa gömülü halde bulunan çocuk annesi cinayeti - Son Dakika
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Elazığ'da kaybolan ve 8 gün sonra Anneler Gününde toprağa gömülü halde bulunan çocuk annesi cinayeti

Elazığ\'da kaybolan ve 8 gün sonra Anneler Gününde toprağa gömülü halde bulunan çocuk annesi cinayeti

Elazığ'da kaybolan ve 8 gün sonra Anneler Gününde toprağa gömülü halde ekipler tarafından bulunan bir çocuk annesi Dilara Günana cinayetinde ekipler, delil arama çalışmalarını sürdürdü. İtfaiye ekipleri ve dalgıç polisler, şüpheli şahsın evinin önündeki 25 metre derinliği bulunan su kuyusunda çalışma yaptı. Olaya ilişkin 4 şüpheli adliyeye sevk edilirken bir yandan da diğer delillerin bulunması için çalışmalar sürdü.

14.05.2024 14:17
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Elazığ'da kaybolan ve 8 gün sonra Anneler Gününde toprağa gömülü halde ekipler tarafından bulunan bir çocuk annesi Dilara Günana cinayetinde ekipler, delil arama çalışmalarını sürdürdü. İtfaiye ekipleri ve dalgıç polisler, şüpheli şahsın evinin önündeki 25 metre derinliği bulunan su kuyusunda çalışma yaptı.

İddiaya göre, 1 çocuk annesi 25 yaşındaki Dilara Günana, 4 Mayısta akrabalarının bulunduğu Sedeftepe köyüne gitti. Günana'dan haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı çalışmada, kadının cesedi merkeze bağlı Sedeftepe köyü Armutluk mevkisinde toprağa gömülü halde bulundu. Topraktan çıkartılan kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından morgdan alınan Günana'nın cansız bedeni memleketi Tunceli'nin Pertek ilçesinde defnedildi.

Olaya ilişkin 4 şüpheli adliyeye sevk edilirken bir yandan da diğer delillerin bulunması için çalışmalar sürdü. Şüpheli şahıs V.K.'nın ifadesinde Günana'ya ait telefonları evin önündeki kuyuya attığını belirtmesi üzerine bölgeye itfaiye ile dalgıç polisler sevk edildi. Dün başlayan çalışmalarda ilk olarak itfaiye ekipleri tarafından 25 metre derinliğindeki kuyuya trifor sistemi kuruldu. Ardından pompa ile kuyu içerisindeki su çekildi. Daha sonra dalgıç polis, makara sistemi ile kuyuya indi. Dünkü aramada Günana'na ait kredi kartı bulunurken bugün de çalışmalara sürdü.

Uzun süren çalışmalarda telefonlara rastlanamadı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

İtfaiye, Çocuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da kaybolan ve 8 gün sonra Anneler Gününde toprağa gömülü halde bulunan çocuk annesi cinayeti - Son Dakika

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