Elazığ'da Kayıp Kuzenler Davasında 5 Tutuklama

17.09.2025 16:01
Elazığ'da 2.5 yıl süren kayıp kuzenler davasında 5 şüpheli tutuklandı, 12 gözaltı yapıldı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Mustafa Yılmaz, 21 yaşındaki N.N.Y.'yi kaçırıp evlendi. Olay sonrası Yılmaz ailesi ile karşı taraf arasında gerginlikler yaşanmaya başlandı.

2 KUZEN KAYBOLDU

Ardından Mustafa Yılmaz, 22 Ocak Pazar günü ortadan kayboldu. Mustafa Yılmaz'ın kaybolmasının ardından kuzeni Onur Yılmaz da ondan bir gün sonra kayıplara karıştı. Ailenin ifadelerinin ardından Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 02.02.2023 tarihinde operasyon düzenlendi. Kovancılar ilçesi Sürekli köyünde şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda aralarında kayınbabanın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmış ve 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kız kaçırma sonrası kayıplara karışan kuzenler davasında 5 tutuklama daha

2.5 YIL SONRA 12 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Olayın üzerinden 2 buçuk yıl geçerken cuma günü İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, Palu ve Kovancılar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kız kaçırma sonrası kayıplara karışan kuzenler davasında 5 tutuklama daha

5'İ TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından 4 şüpheli serbest bırakılırken 8 şüpheli Palu Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan duruşma sonucu 3 şüpheli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

Kaynak: İHA

