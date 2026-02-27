Elazığ\'da Kayıp Yaşlı Adamın Cansız Bedenine Ulaşıldı

Elazığ'ın Ağın ilçesinde kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni evine 2 kilometre uzaklıktaki bahçelik bir alanda bulundu.
Dün Ağın ilçesi Yedibağ Mahallesi'ndeki evinden çıkan alzaymır hastası Ömer Köksal (85), geri dönmeyince ailesi kayıp başvurusu yaptı. Ekipler yaşlı adamı bulamak için çalışma başlattı. AFAD, UMKE ve jandarmadan oluşan 85 kişilik ekip, 4 kilometrelik alanı taradı. Yapılan çalışmalar neticesinde, kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni evine 2 kilometre uzaklıktaki bahçelik bir alanda bulundu. Köksal'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ
