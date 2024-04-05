Elazığ\'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 18 Zanlı Yakalandı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 zanlı yakalandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede hırsızlık ve yağmadan 17 yıl 6 ay, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 16 yıl 1 ay, hırsızlık ve silahla tehditten 11 yıl 1 ay, hırsızlıktan 10 yıl 1 ay ve 6 yıl, hırsızlık cinsel taciz ve tehditten 10 yıl, silahlı yağmadan 8 yıl 2 ay, göçmen kaçakçılığından 6 yıl 15 gün olmak üzere 0-5 yıl arası çeşitli suçlardan aranması olan 10 zanlı ile birlikte toplamda 18 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 18 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ
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Samsun'un İlkadım ilçesinde polis ekipleri tarafından takibe alınan bir kadın, 95,20 gram metamfetamin ve bir uyuşturucu kullanım aparatı ile yakalandı. Kadın, uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Mersin'in Erdemli ilçesinde bir evde çıkan yangında anne ve oğlu yanarak öldü, baba ise araç içerisinde yanmış halde bulundu. Savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından cenazeler adli tıp kurumuna gönderildi. Jandarma ekipleri olayın nasıl gerçekleştiği konusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuğu kasten öldürmek suçundan 10 yıl 7 ay 15 gün ve kasten öldürme suçundan 9 yıl 2 ay olmak üzere toplamda 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. isimli şahsı Emirdağ'da yakalayarak cezaevine gönderdi.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticaretini engellemek amacıyla yaptıkları sokak çalışmalarında, Erzurum'a uyuşturucu götüreceği tespit edilen bir aracı durdurmak istedi. Ancak araç dur ikazına uymayarak kovalamaca başladı ve Eleşkirt ilçesine kadar devam etti. Araçta yapılan aramada 108 gram metamfetamin ele geçirildi ve araç içinde bulunan S.T ve A.K isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı.
Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine gece saatlerinde giren şahıs, içerideki bozuk paraları çalarak kaçtı. İşletme çalışanlarının polise bildirmesi üzerine şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Zonguldak'ta 2 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden birinin, Kocaeli'de polis otosunda fenalaşarak hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklanan 2 polis ve bekçinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı.
Elazığ'ın merkezinde meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 1 şüpheli tutuklandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, annesini tedavi gördüğü hastanede bıçaklayıp silahla vurarak öldüren kişi tutuklandı. Zanlının, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmasının ardından adli süreç başlatıldı.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda, bir aracın bagajında ve bir yolcu otobüsünün gizli bölmesinde saklanmış halde 7 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlar sonucunda 2 otobüs şoförü, muavin ve araç sürücüleri de gözaltına alındı. Ayrıca, şahıslar üzerinde bulunan 2 adet silah ve araçlara el konuldu.
Erzincan polisi tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak akaryakıt taşıyan 2 tanker sürücüsü gözaltına alındı. Erzincan-Sivas karayolu üzerinde yapılan denetimlerde, Ş.Ö. ve Y.K. isimli şahısların kullandığı tankerlerde yapılan aramada, toplamda 28 bin 900 kilogram menşei belli olmayan karışımlı petrol türevi madde ele geçirildi. 2 şüpheli akaryakıt kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde inşaat müteahhiti Reşat Mamik, otomobilinin içinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesine rağmen Mamik kurtarılamadı. Soruşturma başlatıldı.
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