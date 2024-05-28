Elazığ\'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 kişi yakalandı

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Elazığ'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 kişi, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik 21-28 Mayıs 2024 tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, silahla tehdit ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, yağma suçundan 16 yıl 1 ay ve 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, silahla tehdit ve göçmen kaçakçılığı suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, hırsızlık suçundan 11 yıl ve 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, basit yaralama suçundan 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 0-5 yıl arası çeşitli suçlardan aranması olan 15 şahıs olmak üzere kesinleşmiş hapis cezası ile aranan toplam 22 şahıs yakalandı.

Ayrıca devam eden çalışmalarda Çaydaçıra Mahallesi Paşazade Sokak üzerinde bulunan ikamette gerçekleşen hırsızlık olayının 2 şüphelisi de yakalandı. Toplam 24 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ