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Elazığ'da kızlar saç baş birbirine girdi, erkekler izledi...O anlar kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da kızlar sokak ortasında saç baş birbirine girdi. sırada bir erkek gurubu ise müdahale etmek yerine izlemeyi tercih etti. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 2 kız arasında kavga çıktı. 2 kız saç baş birbirine girerken arkadaşları ise ayırmaya çalıştı. Müdahale sonucunda kızlar ayrıldı.

O sırada bir erkek gurubu ise müdahale etmek yerine izlemeyi tercih etti. O anlar kameralara yansıdı.