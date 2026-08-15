Elazığ\'da Klima Dolandırıcılığı

Elazığ'da bir şüpheli, klimalarda ağustos ayına özel kampanya olduğunu söyleyerek bir esnafı peşinat alıp dolandırdı.

Şüpheli şahsın dolandırıcılıktan 5 suç kaydı olduğu öğrenilirken, iş yerin içerisindeki o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Keban ilçesi Kallar Mahallesi Yusuf Ziya Paşa Caddesi'nde bulunan lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni iş yerine taşınan lokanta sahibi Fahrettin Şahin, klima almak için bir şahısla görüştü. Şahıs, ağustos ayına özel indirim olduğunu ve 100 bin liralık klimanın 75 bin liraya düştüğünü söyledi. Ardından fatura kesen şahıs, ürün çıkışı yapacağını ifade ederek 19 bin lira peşinat aldı. Ardından defalarca aramasına rağmen şahsa ulaşamayan ve faturanın sahte olduğunu anlayan Şahin, durumu polise bildirdi. Yapılan çalışmada, kimliği tespit edilen şüpheli şahsın dolandırıcılıktan 5 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şahsın yakalanması için çalışmalar sürerken, Şahin'in parayı sayarak şüpheliye verme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Başına gelen olayı anlatan Fahrettin Şahin, "Dükkanımızı yeni yaptık. Klima taktıralım dedik. Bir klima firmasında ağustos ayına ait indirim varmış. O vesile ile bir arkadaş bizi aradı. Bir tanıdığımız var gelsin dedi. Kendisi ile konuştuk ve görüştük. Ağustos kampanyası var dedi. Buraya geldi. Takılması için yerini tespit etti. Biraz peşinat ver dedi. Bizde yok dedik. Klimayı tak ondan sonra verelim dedik. Çıkış yapalım, fatura keselim dedi. Meğerse sahte bir fatura kesip bize atmış. Bizde bilemedik. Meğerse dolandırıcıymış. Emniyet birimlerimize haber verdik. Onlarda sağ olsunlar ilgilendiler. Savcılığımız da tespit etti. İnşallah gerekeni yaparlar" dedi.