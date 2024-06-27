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Elazığ'da korkutan trafo yangını

ELAZIĞ - Elazığ'da bir trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, merkez Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir trafoda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Paniğe neden olan alevler ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.