Elazığ'da Kurban Bayramı'nda 27 kişi kurban keserken yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da Kurban Bayramı'nda 27 kişi kurban keserken yaralandı

Elazığ\'da Kurban Bayramı\'nda 27 kişi kurban keserken yaralandı

Elazığ'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan 27 kişi hastanelere başvurdu. Bayram namazının ardından kurban kesen bazı vatandaşlar, bıçak ve satır gibi aletlerle yaralandı. Yaralananlardan kimi yakınlarının yardımıyla kimi de ambulanslarla şehrin farklı bölgelerindeki hastanelere götürüldü. Kurban Bayramı'nın ilk gününde Fethi Sekin Şehir Hastanesine 12, Fırat Üniversitesi Hastanesine ise 15 kişi kurban keserken yaralanarak acil servislere başvurdu.

16.06.2024 20:19
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Elazığ'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan 27 kişi hastanelere başvurdu.

Bayram namazının ardından kurban kesen bazı vatandaşlar, bıçak ve satır gibi aletlerle yaralandı. Yaralananlardan kimi yakınlarının yardımıyla kimi de ambulanslarla şehrin farklı bölgelerindeki hastanelere götürüldü. Kurban Bayramı'nın ilk gününde Fethi Sekin Şehir Hastanesine 12, Fırat Üniversitesi Hastanesine ise 15 kişi kurban keserken yaralanarak acil servislere başvurdu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Elazığ'da Kurban Bayramı'nda 27 kişi kurban keserken yaralandı - Son Dakika
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