Elazığ\'da Kurban Bayramı\'nda 27 kişi kurban keserken yaralandı

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Elazığ'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan 27 kişi hastanelere başvurdu.

Bayram namazının ardından kurban kesen bazı vatandaşlar, bıçak ve satır gibi aletlerle yaralandı. Yaralananlardan kimi yakınlarının yardımıyla kimi de ambulanslarla şehrin farklı bölgelerindeki hastanelere götürüldü. Kurban Bayramı'nın ilk gününde Fethi Sekin Şehir Hastanesine 12, Fırat Üniversitesi Hastanesine ise 15 kişi kurban keserken yaralanarak acil servislere başvurdu. - ELAZIĞ