Elazığ'da Lokantada Silahlı Saldırı: 3 Yaralıdan Bir Genç Kurtarılamadı

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Elazığ'da bir şahıs, lokantada yemek yiyen husumetlilerine kurşun yağdırmış, olayda 3 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan 17 yaşındaki genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Olay, dün Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. lokantada yemek yiyen husumetlileri Kürşat Orhan, F.K.D. ve M.Y.'ye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan 3 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 17 yaşındaki yaralı Kürşat Orhan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. - ELAZIĞ