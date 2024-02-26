Elazığ'da maden ocağında göçük: İşçilerden 2'si hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Elazığ'da maden ocağında göçük: İşçilerden 2'si hastaneye kaldırıldı

Elazığ\'da maden ocağında göçük: İşçilerden 2\'si hastaneye kaldırıldı

Elazığ'ın Alacakaya-Palu ilçesi sınırındaki Kayaönü köyünde bulunan maden ocağında meydana gelen göçük sonucu, 2 işçi Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da hastaneye giderek bilgi aldı ve hastaları ziyaret etti.

26.02.2024 15:04  Güncelleme: 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Alacakaya- Palu ilçesi sınırındaki Kayaönü köyünde bulunan maden ocağında göçüğün altında kalan işçilerden 2'si Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da hastaneye giderek başhekimden bilgi aldı, daha sonra hastaları ziyaret ederek ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olay, sabah saatlerinde Alacakaya ilçesinde bulunan Bedri Aydın Madencilik'e ait krom üretimi yapılan maden ocağında meydana geldi. Krom çıkartılan maden ocağında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Göçük altında kalan 4 işçiden biri kendi imkanları ile çıkarken, 2 işçi de UMKE ve AFAD ekiplerinin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkarılıp ambulansa alındı. Göçük altında kalan Yunus Aygün isimli işçiyi kurtarma çalışmaları sürerken, 3 işçiden 2'si Fethi Sekin Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Belediye Başkanı Şerifoğulları'ndan hastalara ziyaret

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerfioğulları da Fethi Sekin Şehir Hastanesine geçerek Başhekim Doç. Dr. Şüheda Kaya'dan bilgi aldı. Ardından Başkan Şerifoğulları ve beraberindekiler, yoğun bakımda tedavileri devam eden Zülfi Aydın ve Kaya Akşın'ı ve yakınlarını ziyaret etti. Daha sonra hastaların aileleriyle de görüşen Şerifoğulları, geçmiş olsun dileklerini iletti. Aileler de ziyaretlerinden ötürü Başkan Şerifoğulları'na teşekkür etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Şahin Şerifoğulları, Fethi Sekin, Alacakaya, Elazığ, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da maden ocağında göçük: İşçilerden 2'si hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2024 16:15:22. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da maden ocağında göçük: İşçilerden 2'si hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement