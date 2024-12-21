Elazığ'da Mezarlık Tahribatına Duyarlı Tepki - Son Dakika
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Elazığ'da Mezarlık Tahribatına Duyarlı Tepki

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Elazığ'da bir mezar tahrip edildi, bir vatandaş kabri onardı ve merhumun ailesini bilgilendirdi.

21.12.2024 12:22
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Elazığ'da bir mezarlık tahrip edildi, duyarlı vatandaş kabri eski haline getirdi

ELAZIĞ - Elazığ Asri Mezarlığı'nda bir mezarlığın tahrip olduğunu gören duyarlı vatandaş kolları sıvayarak kabri eski haline getirdi. Mezarın zarar görmesine hayvanların mı yoksa insanların mı neden olduğu bilinmiyor.

Elazığ'da annesiyle birlikte aile mezarlığını ziyaret eden Bahtiyar Yıldırım isimli vatandaş, hemen yan taraftaki bir mezarın kazılarak tahrip edildiğini fark etti. Asri Mezarlığında, tanımadığı bir kişiye ait olan mezarın tahrip edilmiş olduğunu gören Yıldırım, duruma kayıtsız kalmadı. Mezarın üzerindeki toprağı temizleyerek kabri eski haline getirmeye çalışan Bahtiyar Yıldırım yaptığı açıklamada, "Amacım merhumun ailesine bilgi vermek. Mezarlığa zarar verenin insan mı yoksa hayvan mı olduğunu bilmiyorum. Ancak böyle bir durumda duyarsız kalamazdım" dedi.

Elazığ\'da Mezarlık Tahribatına Duyarlı Tepki
Kaynak: İHA

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