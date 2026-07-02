Elazığ\'da Motosiklet Denetimi: 200 Bin Lira Ceza

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 200 bin lira ceza yazılarak, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde geniş kapsamlı trafik denetimi gerçekleştirildi. Kentin farklı noktalarında oluşturulan kontrol noktalarında araçlar tek tek durdurularak denetlendi. Denetimlerde dur ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsüne 200 bin lira para cezası yazılarak, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu. Başka bir motosiklet sürücüsüne ise abartı egzoz kullanmaktan 16 bin lira para cezası yazılarak, ehliyetine 1 ay süreyle el konuldu.

Öte yandan denetimlere katılan İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, sürücülerle sohbet ederek, kurallara uymaları gerektiğini belirtti. - ELAZIĞ