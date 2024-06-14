Elazığ'da orman yangını kontrol altına alındı

3.Sayfa

Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Kürk köyü mevkiinde gece saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sivrice ilçesine bağlı Kürk köyü mevkiinde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, otların ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Sivrice Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken, alevlerin büyüklüğü vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ