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Elazığ'da otomobil duvara çarptı: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvara çarptı. Kaza bir kişi yaraladı.

Kaza Abdullahpaşa Mahallesi Saray Bosna Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, yoldan çıkarak duvara çarptı. Kaza bir kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.