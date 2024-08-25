Elazığ\'da Otomobil Duvara Çarptı: 2 Kişi Yaralandı

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Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti otomobil duvara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Orgeneral Eşref Bitlis Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 DK 775 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ