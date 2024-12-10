Elazığ'da Otomobil Duvara Girdi: 2 Yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da Otomobil Duvara Girdi: 2 Yaralı

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Elazığ'da kaza sonucu duvara çarpan otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı, duvar kısmen çöktü.

10.12.2024 10:35
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Elazığ'da otomobil evin duvarına girdi: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da otomobil, park halindeki araça çarptıktan sonra duvara girdi. Duvarın kısmen çöktüğü kazada, araçta bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Abdullahpaşa Mahallesi 266. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 ABG 485 plakalı otomobil, park halindeki 06 DT 1335 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra binanın duvarına girdi. Kazada duvar kısmen içeri çökerken, araçta bulunan biri çocuk 2 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılan tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Otomobil Duvara Girdi: 2 Yaralı - Son Dakika

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