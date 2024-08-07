Elazığ\'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı

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Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hilalkent Mahallesi Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 BG 491 plakalı hafif ticari araç aynı yönde seyir halinde olan 34 BRP 278 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ