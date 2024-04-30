Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Elazığ'da minibüse çarpmamak için karşı şeride giren otomobil, hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Kaza, merkeze bağlı Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

30.04.2024 23:08
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Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da minibüse çarpmamak için karşı şeride giren otomobil, hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keban istikametine seyir halinde olan F.K. idaresindeki 23 BB 696 plakalı otomobil, aninde yola çıkan minibüse çarpmamak için karşı şeride girdi. Otomobil, karşıdan gelen sürücüsü öğrenilemeyen 23 HS 895 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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