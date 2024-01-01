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Elazığ'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Elazığ'ın Akçakiraz beldesi çıkışında meydana gelen trafik kazasında, F.D. yönetimindeki otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen tır çarpıştı. Otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından farklı hastanelere kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Elazığ\'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
01.01.2024 - 15:27,
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Elazığ'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Akçakiraz beldesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.D. yönetimindeki 23 P 1489 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 25 AAP 333 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Akçakiraz, Elazığ, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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