Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı, sürücü kaçtı - Son Dakika
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Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı, sürücü kaçtı

Elazığ\'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı, sürücü kaçtı
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Elazığ'ın Gazi Caddesi'nde bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.N.'ye çarptı. Kazada yaralanan M.N. hastaneye kaldırılırken, sürücü olay yerinden kaçtı; polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı.

Olay, Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 HM 5562 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.N.'ye çarptı. Kazada M.N. yaralanırken, sürücü kaza yerinde durmayarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Elazığ, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı, sürücü kaçtı - Son Dakika

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