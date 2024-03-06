Elazığ'da para karşılığı kaçak göçmenleri naklettiği tespit edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da para karşılığı kaçak göçmenleri naklettiği tespit edilen şüpheli tutuklandı

Elazığ\'da para karşılığı kaçak göçmenleri naklettiği tespit edilen şüpheli tutuklandı

Elazığ'da yapılan çalışmalar sonucunda, illegal yollardan Türkiye'ye giriş yapan düzensiz göçmenleri bir yerden başka bir yere naklettiği tespit edilen şüpheli tutuklandı. Göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

06.03.2024 10:55  Güncelleme: 10:58
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Elazığ'da para karşılığı kaçak göçmenleri ülke içinde bir yerden başka bir yere naklettiği tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından illegal yollardan Türkiye'ye giriş yapan düzensiz göçmenlere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda çevre illerden Elazığ'a gelen araçlara yönelik yapılan rutin kontrollerde bir araç içerisinde bulunan S.M.G. ve S.S'nin incelenmesi yapıldı. İnceleme sonrasında para karşılığı yabancı uyruklu şahısları bir yerden başka bir yere naklettiği tespit edilen şüpheli S.A göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

İllegal yollardan ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu şahıslar ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da para karşılığı kaçak göçmenleri naklettiği tespit edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da para karşılığı kaçak göçmenleri naklettiği tespit edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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