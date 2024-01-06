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Elazığ'da park halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika
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Elazığ'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Elazığ'da park halindeki bir otomobilde çıkan yangında, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan ve yaralı olan şahıs hastaneye kaldırıldı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ\'da park halindeki otomobil alev alev yandı
06.01.2024 - 00:02,
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Elazığ'da park halindeki otomobil alev alev yandı

ELAZIĞ - Elazığ'da park halindeki otomobil yangın çıktı. Araç içerisindeki şahsı itfaiye ekipleri kurtarırken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Alp Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 23 AH 688 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde bulunan E.G'yi kurtardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık olan ve dumandan etkilenen E.G., Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da park halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika


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