Elazığ'da Perseid Meteor Yağmuru Görüntülendi
Perseid meteor yağmuru, Elazığ'da etkileyici görüntüler oluşturdu. Fotoğrafçılar akın etti.
Elazığ semalarında halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen Perseid meteor yağmuru, gece gökyüzünde etkileyici kareler oluşturdu.
Elazığ'da fotoğraf tutkunları, Perseid meteor yağmurunu görüntülemek için ışıkların az olduğu tarihi Harput Mahallesi Buzluk Mağarası mevkiine akın etti. Astrofotoğrafçılık tutkunların bu yıl ilk olarak ay ışığı olmadan perseid meteor yağmurunu görüntüleme fırsatı buldu.
Meteor yağmurunu fotoğraflamak üzere çekim yapan Elazığlı amatör fotoğrafçı ve sosyal medya içerik üreticisi Afrem Dolunay Öterkuş, kamerasıyla dikkat çekici kareler kaydetti.
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