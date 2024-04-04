Elazığ\'da pompalı tüfekli saldırı: Bir kişi yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı: Son bir haftada 27 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada 27 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere bekamıza yönelen tüm tehditlere karşı mücadelesini sürdürmektedir. Ayrıca, Suriye'de harekat alanlarında oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırılara karşılık verilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imkan ve kabiliyetleri sürekli olarak gelişmektedir. Ayrıca, hudutlarımızda yasa dışı geçişleri engellemek için yapılan operasyonlarda uyuşturucu ele geçirilmiştir. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise ABD heyetini kabul etmiş ve askeri ilişkiler ile savunma sanayii iş birliği gibi konuları görüşmüştür.