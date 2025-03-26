Elazığ\'da Ramazan Bayramı Öncesi Gıda Denetimleri Artırıldı

Ramazan Bayramı öncesi Elazığ'da gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştiren Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, vatandaşların sağlığını korumak ve güvenli gıdaya ulaşımını sağlamak için çalışmalarını artırdı.

Halk sağlığının korunması amacıyla yıl boyunca rutin denetimlerini sürdüren Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesinde özellikle tatlı ve şekerleme üretimi yapan imalathaneler başta olmak üzere, gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik kontrollerini sıklaştırdı. Ekipler, kent genelinde yürüttükleri denetimlerde üretim yerlerinin hijyen standartlarına uygun olup olmadığını kontrol ederken, depolama koşulları, son kullanma tarihleri, ürün gramajları ve personelin kişisel hijyen durumu gibi konularda da kontrollerde bulundu. Vatandaşların, sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yoğun bir şekilde sürdürülen denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere yönelik ise gerekli yasal işlemlerin uygulandığı bildirildi.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada ekiplerin, Ramazan Bayramı öncesinde sıkı kontroller gerçekleştirmeye devam ettiği, kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarıların yapıldığı ve mevzuata aykırı durum tespit edildiği takdirde yasal işlemlerin uygulanacağı ifade edildi. - ELAZIĞ