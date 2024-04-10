Elazığ\'da Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri Denetimi Yapıldı

Sakarya'da mal paylaşımı tartışması kanlı bitti: 3 ölü, 1 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir aile içinde mal paylaşımı nedeniyle çıkan tartışma sonucunda Mevlüt Çelik, babası ve üvey annesini öldürdü. Olayı duyan Selçuk Çelik ise ağabeyini bıçaklayarak öldürdü ve kendisi de ağabeyinin tabancasından çıkan mermiyle yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.