Elazığ\'da \'Reflektör Tak Görünür Ol\' kampanyasıyla traktör sürücüleri bilgilendirildi

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Elazığ'da 'Reflektör Tak Görünür Ol' kampanyası çerçevesinde traktör sürücüleri bilgilendirildi.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'Reflektör Tak Görünür Ol' kampanyası sürdürülüyor. Bu çerçevede jandarması ekipleri Keban ilçesine bağlı Gökbelen köyünde traktör sürücülerini bilgilendirdi. Ardından sürücülere traktör ile römork kullanımı, rops ve sürücü kabini kullanımının önemi, römorklarda reflektör kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı. Daha sonra ekipler, römorklara reflektör montajı yaptı. - ELAZIĞ