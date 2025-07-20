Elazığ\'da Römork Yangını

Elazığ'da merkeze bağlı Avcılar köyünde çıkan yangında römork ve içerisinde bulunan samanlar küle döndü.

Olay, merkeze bağlı Avcılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki römork ve içinde bulunan samanlar bir anda alev aldı. Yangını gören köylülerin haberi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkan yangında römork ve samanlar küle döndü. - ELAZIĞ