Elazığ'da merkeze bağlı Avcılar köyünde çıkan yangında römork ve içerisinde bulunan samanlar küle döndü.
Olay, merkeze bağlı Avcılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki römork ve içinde bulunan samanlar bir anda alev aldı. Yangını gören köylülerin haberi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Çıkan yangında römork ve samanlar küle döndü. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da Römork Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?