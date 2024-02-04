Elazığ\'da jandarma operasyonunda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

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Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada ruhsatsız bir adet av tüfeği, 2 adet tabanca ele geçirilirken 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele çerçevesinde son bir hafta içerisinde yapılan yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 3 şüphelinin ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda bir adet av tüfeği, 2 adet tabanca ve 400 gram uyuşturucu madde ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ