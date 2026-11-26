Elazığ'da saman yüklü kamyonun yanına yanaşan şahıs 3 torba samanla uzaklaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Aksaray Mahallesi'ndeki Buğday Meydanı'nda kimliği belirsiz bir şahıs, saman yüklü kamyonun yanına yanaştırdığı pikabına 3 torba saman yükledi. Şahıs olay yerinden uzaklaşırken o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Elazığ'da bir şahıs, saman yüklü kamyonun yanına yanaştığı pikapla, 3 torba samanı alıp kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay Aksaray Mahallesi'nde bulunan Buğday Meydanı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir şahıs pikabıyla saman yüklü kamyonun yanına yanaştı. Saman yüklü kamyonun üstüne çıkan vatandaş, pikabına 3 torba saman yükleyerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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