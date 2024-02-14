Elazığ'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Emniyet Kemeri Bilgilendirmesi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Elazığ'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Emniyet Kemeri Bilgilendirmesi

Elazığ\'da Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nde Emniyet Kemeri Bilgilendirmesi

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde yaşanan trafik kazalarının azaltılması ve emniyet kemeri kullanımının artırılması amacıyla Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bilgilendirme çalışması yaptı.

14.02.2024 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da polis ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, şoför ve yolcuları emniyet kemeri konusunda bilgilendirdi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin karıştığı trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarının azaltılması ve özellikle yolcuların emniyet kemeri kullanımında yaşanan olumsuzlukların giderilmesi amacıyla çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde emniyet kemeri takmanın insan hayatını koruması ve yasal zorunluluk olduğu konusunda otobüs şoförlerine, muavinlere ve yolculara bilgilendirme yapıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Emniyet Kemeri Bilgilendirmesi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 10:18:55. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Emniyet Kemeri Bilgilendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement