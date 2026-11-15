Elazığ\'da şeker pancarı yüklü tır devrildi, kazada yaralanan olmadı

Elazığ'da şeker pancarı yüklü tırın devrilmesi sonucu maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 21 AHY 706 plakalı şeker pancarı yüklü tır devrildi. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Şarampole saçılan pancarlar ekipler tarafından toplanırken, tır ise vinç ile yoldan kaldırıldı.