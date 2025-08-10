Elazığ\'da Silah Temizlerken Yaralandı

Elazığ'da bir kişi, evde temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi Tandırbaşı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahını temizlemek için çıkaran Y.V. bir süre temizlik yaptıktan sonra silah ateş aldı. Silah sesini duyan bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralandığı görülen Y.V., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ