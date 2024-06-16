Elazığ'da silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

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Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, İzzetpaşa Mahallesi Şehit Binbaşı Sabri Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ