3.Sayfa

Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hafif yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Ulukent Mahallesi İhlaslı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri öğrenilemeyen bir grup, yolda husumetlileri Z.P.'yi gördü. Pompalı tüfekle ateş eden grup husumetlileri Z.P.'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından hafif yaralanan şahıs, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda, pompalı tüfekten çıkan saçmalar, bir evin penceresine ve bir pikabın camına isabet etti.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.