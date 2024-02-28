Elazığ'da silahlı kavga: 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da silahlı kavga: 6 kişi tutuklandı

Elazığ\'da silahlı kavga: 6 kişi tutuklandı

Elazığ'ın Nailbey Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi yaralandı ve olaya karışan 6 şüpheli tutuklandı.

28.02.2024 10:06  Güncelleme: 10:09
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Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 6 kişi tutuklandı.

Olay, Nailbey Mahallesi Yeşildere Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Silah, bıçak, taş ve sopaların kullandığı kavgada 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan şahsın ambulansta tedavisi yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada kavgaya karışan 6 şüpheli tespit edilerek, olayda kullandıkları tabanca ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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