Elazığ'da silahlı kavgada kadın kurşunlara hedef oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Elazığ'da silahlı kavgada kadın kurşunlara hedef oldu

Elazığ\'da silahlı kavgada kadın kurşunlara hedef oldu

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, yoldan geçen bir kadın kurşunların hedefi oldu. Olayda yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

01.05.2024 19:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, yoldan geçen bir kadın kurşunları hedefi oldu.

Olay, Şehit İlhanlar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya döndüğü olayda, taraflardan biri yanında bulunan silahını ateşledi. Silahtan çıkan kurşun, o sırada yoldan geçen bir kadına isabet etti. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da silahlı kavgada kadın kurşunlara hedef oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:31 İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1 Mayıs’ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı, olaylarda 28 güvenlik görevlisi yaralandı İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1 Mayıs'ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı, olaylarda 28 güvenlik görevlisi yaralandı
19:17 İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor
18:04 Paris’teki 1 Mayıs Gösterilerinde Polis Eylemcilere Copla Müdahale Etti Paris'teki 1 Mayıs Gösterilerinde Polis Eylemcilere Copla Müdahale Etti
14:26 Canan Kaftancıoğlu’ndan Taksim’e yürümekten vazgeçen Özgür Özel’e tepki Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki
13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
16:53 BBP Genel Başkanı Destici’den TİP lideri Baş’a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu BBP Genel Başkanı Destici'den TİP lideri Baş'a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu
16:09 İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı
16:01 Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı
15:56 Zonguldak’ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı Zonguldak'ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı
15:40 Kocaeli’de vinç devrildi İşçiler son anda kurtarıldı Kocaeli'de vinç devrildi! İşçiler son anda kurtarıldı
15:40 Türkiye, İsrail’e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor Türkiye, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor
15:11 ABD’nin Kansas eyaletinde çıkan hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 22 ev yıkıldı ABD'nin Kansas eyaletinde çıkan hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 22 ev yıkıldı
14:57 Yerlikaya’dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum
14:48 Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 20:00:15. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da silahlı kavgada kadın kurşunlara hedef oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement