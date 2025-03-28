Elazığ'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Elazığ\'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Minibüs durağında gerçekleştirilen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 şüpheli yakalandı.

28.03.2025 16:31
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Elazığ'da minibüs durağına düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kadının da yaralandığı olaya karışan 6 şüpheliden 1'i tutuklanırken 3 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, iki gün önce Rızaiye Mahallesi Balakgazi Caddesi'nde bulunan minibüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçla gelen kişiler minibüs durağında çalışan Hayrettin Yılmaz'a silahla ateş etti. Olayda Yılmaz ile durakta bekleyen Y.U. isimli kadın seken merminin gelmesi sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, ağır yaralı Yılmaz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ateşli silahla kasten öldürme olayının şüphelisini ve olaya karıştığı tespit edilen 5 kişi olmak üzere toplamda 6 kişiyi olayda kullanıldığı değerlendirilen silahla birlikte yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 6 şüpheli işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden olayı gerçekleştiren sanık tutuklanırken, 3 şahıs adli kontrol şartıyla, 2 şahıs ise serbest bırakıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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