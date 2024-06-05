Elazığ'da otomobil elektrik direğine çarptı: Sürücü kurtarıldı

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Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarparak duran otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kaza, Elazığ Malatya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 23 ADC 084 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü otomobil içerisinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarılarak olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ